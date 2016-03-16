古巴报告首例在本土感染的寨卡病例

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透哈瓦那3月15日 - 古巴卫生部周二报告该国首例在本土感染的寨卡病例，这位21岁的女患者住在哈瓦那市中心，之前未去过国外。
之前古巴已报告四宗寨卡病例，但都是在海外感染的。
古巴3月2日报告其首宗寨卡病例。
古巴卫生部称，前述在本土感染的女患者3月7日首次报告症状，两天后入院治疗。声明称，这名女子周一确诊，目前仍在医院，已无症状。
寨卡病毒主要通过蚊子叮咬传播，被疑与巴西数千例新生儿缺陷有关联，疫情遍及拉美和加勒比地区。
古巴政府几周前就已要求医务人员警惕寨卡疫情，并在社区加大灭蚊力度。古巴数十年来一直组织社区和家庭进行熏蒸，以防止蚊子传播的登革热疫情。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
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