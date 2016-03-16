古巴报告首例在本土感染的寨卡病例

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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路透哈瓦那3月15日 - 古巴卫生部周二报告该国首例在本土感染的寨卡病例，这位21岁的女患者住在哈瓦那市中心，之前未去过国外。
之前古巴已报告四宗寨卡病例，但都是在海外感染的。
古巴3月2日报告其首宗寨卡病例。
古巴卫生部称，前述在本土感染的女患者3月7日首次报告症状，两天后入院治疗。声明称，这名女子周一确诊，目前仍在医院，已无症状。
寨卡病毒主要通过蚊子叮咬传播，被疑与巴西数千例新生儿缺陷有关联，疫情遍及拉美和加勒比地区。
古巴政府几周前就已要求医务人员警惕寨卡疫情，并在社区加大灭蚊力度。古巴数十年来一直组织社区和家庭进行熏蒸，以防止蚊子传播的登革热疫情。(完)
编译 高良萍 审校 朱淑珍
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