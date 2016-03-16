古巴报告首例在本土感染的寨卡病例

路透哈瓦那3月15日 - 古巴卫生部周二报告该国首例在本土感染的寨卡病例，这位21岁的女患者住在哈瓦那市中心，之前未去过国外。

之前古巴已报告四宗寨卡病例，但都是在海外感染的。

古巴3月2日报告其首宗寨卡病例。

古巴卫生部称，前述在本土感染的女患者3月7日首次报告症状，两天后入院治疗。声明称，这名女子周一确诊，目前仍在医院，已无症状。

寨卡病毒主要通过蚊子叮咬传播，被疑与巴西数千例新生儿缺陷有关联，疫情遍及拉美和加勒比地区。

古巴政府几周前就已要求医务人员警惕寨卡疫情，并在社区加大灭蚊力度。古巴数十年来一直组织社区和家庭进行熏蒸，以防止蚊子传播的登革热疫情。(完)