世卫组织称欧洲应着手预防寨卡病毒

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透日内瓦2月3日 - 世界卫生组织(WHO)周三称，欧洲国家现在应着手准备预防寨卡病毒；该病毒尚未传入欧洲，但可能在春夏时节传播开来。
“（欧洲）国家现在应该做好防范、降低该病毒对自己国家人群的感染风险，”WHO欧洲负责人Zsuzsanna Jakab在声明中说道。“每一个已发现埃及伊蚊的欧洲国家都存在寨卡病毒传播的风险。”
“部分感染了寨卡病毒的旅行者已进入欧洲，但疫情尚未进一步蔓延，因为埃及伊蚊尚未进入活跃期。进入春夏季节后，寨卡病毒的传播风险将有所提升。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。