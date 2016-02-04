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时事要闻 | 2016年 2月 4日 星期四 10:33 BJT

世卫组织称欧洲应着手预防寨卡病毒

路透日内瓦2月3日 - 世界卫生组织(WHO)周三称，欧洲国家现在应着手准备预防寨卡病毒；该病毒尚未传入欧洲，但可能在春夏时节传播开来。

“（欧洲）国家现在应该做好防范、降低该病毒对自己国家人群的感染风险，”WHO欧洲负责人Zsuzsanna Jakab在声明中说道。“每一个已发现埃及伊蚊的欧洲国家都存在寨卡病毒传播的风险。”

“部分感染了寨卡病毒的旅行者已进入欧洲，但疫情尚未进一步蔓延，因为埃及伊蚊尚未进入活跃期。进入春夏季节后，寨卡病毒的传播风险将有所提升。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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