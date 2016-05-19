WHO警告称寨卡病毒或在未来数月传入欧洲

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦5月18日（记者 Kate Kelland） - 卫生官员们周三称，随着天气转暖，寨卡病毒可能会传入欧洲，不过这种风险较低。
世界卫生组组（WHO）欧洲区域办事处称，寨卡病毒传入欧洲的总体风险为小至中等。在伊蚊繁盛的地区，特别是马德拉岛和黑海东北沿岸地区，传入的风险最高。这是该组织对寨卡病毒对欧洲构成的风险进行的首个评估。
“欧洲地区存在寨卡病毒传播风险……不同国家的风险不尽相同。”世界卫生组织欧洲区域主任Zsuzsanna Jakab称。
“我们特别呼吁面临较高风险的国家加强全国的能力，将可防范寨卡病毒大规模爆发的活动作为优先要务。”
世界卫生组织欧洲区域涵盖53个国家，这些国家的人口共计接近9亿。
该办公室称，如果不采取措施来缓解威胁，可携带寨卡病毒的埃及伊蚊的出现将意味着，欧洲地区18个国家的寨卡病毒传播风险将为中等水平；其余国家的传播风险为低、极低或没有风险。
世卫组组欧洲区域办事处将于6月22-24日召集欧洲卫生专家在葡萄牙召开会议，进一步商讨寨卡病毒威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。