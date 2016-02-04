世卫组织称欧洲应着手预防寨卡病毒

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦2月3日 - 世界卫生组织(WHO)周三称，欧洲国家现在应着手准备预防寨卡病毒；该病毒尚未传入欧洲，但可能在春夏时节传播开来。
“（欧洲）国家现在应该做好防范、降低该病毒对自己国家人群的感染风险，”WHO欧洲负责人Zsuzsanna Jakab在声明中说道。“每一个已发现埃及伊蚊的欧洲国家都存在寨卡病毒传播的风险。”
“部分感染了寨卡病毒的旅行者已进入欧洲，但疫情尚未进一步蔓延，因为埃及伊蚊尚未进入活跃期。进入春夏季节后，寨卡病毒的传播风险将有所提升。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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