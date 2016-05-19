WHO警告称寨卡病毒或在未来数月传入欧洲

路透伦敦5月18日（记者 Kate Kelland） - 卫生官员们周三称，随着天气转暖，寨卡病毒可能会传入欧洲，不过这种风险较低。

世界卫生组组（WHO）欧洲区域办事处称，寨卡病毒传入欧洲的总体风险为小至中等。在伊蚊繁盛的地区，特别是马德拉岛和黑海东北沿岸地区，传入的风险最高。这是该组织对寨卡病毒对欧洲构成的风险进行的首个评估。

“欧洲地区存在寨卡病毒传播风险……不同国家的风险不尽相同。”世界卫生组织欧洲区域主任Zsuzsanna Jakab称。

“我们特别呼吁面临较高风险的国家加强全国的能力，将可防范寨卡病毒大规模爆发的活动作为优先要务。”

世界卫生组织欧洲区域涵盖53个国家，这些国家的人口共计接近9亿。

该办公室称，如果不采取措施来缓解威胁，可携带寨卡病毒的埃及伊蚊的出现将意味着，欧洲地区18个国家的寨卡病毒传播风险将为中等水平；其余国家的传播风险为低、极低或没有风险。

世卫组组欧洲区域办事处将于6月22-24日召集欧洲卫生专家在葡萄牙召开会议，进一步商讨寨卡病毒威胁。（完）