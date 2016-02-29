韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透巴黎2月27日 - 法国一名高级卫生官员周六称，法国发现首例性传播寨卡病例。患病女子的伴侣曾前往巴西旅行。
美国官员近日曾称，他们正在调查可能通过性传播的14个寨卡病例报告，其中一些患病者是孕妇。
法国公共卫生监测研究所（IVS）所长Francois Bourdillon称，该患病女子是法国“本土首例确认的寨卡传播病例”。
“这名女子没有外出旅行。她的伴侣去过巴西，所以她接受了检测，”Bourdillon在法国电视台BFM TV播出的采访中称，并称两位病人情况良好。
帮助IVS监测经昆虫传播疾病的Marie-Claire Paty对路透表示，当前的疫情似乎证实寨卡可通过性传播。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。