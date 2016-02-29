(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎2月27日 - 法国一名高级卫生官员周六称，法国发现首例性传播寨卡病例。患病女子的伴侣曾前往巴西旅行。

美国官员近日曾称，他们正在调查可能通过性传播的14个寨卡病例报告，其中一些患病者是孕妇。

法国公共卫生监测研究所（IVS）所长Francois Bourdillon称，该患病女子是法国“本土首例确认的寨卡传播病例”。

“这名女子没有外出旅行。她的伴侣去过巴西，所以她接受了检测，”Bourdillon在法国电视台BFM TV播出的采访中称，并称两位病人情况良好。

帮助IVS监测经昆虫传播疾病的Marie-Claire Paty对路透表示，当前的疫情似乎证实寨卡可通过性传播。(完)