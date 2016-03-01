科学家发现寨卡病毒与格林-巴利综合征存在关联

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月29日 - 法国科学家称，他们已证实寨卡病毒与名为“格林-巴利综合征”的罕见神经系统疾病存在关联，这暗示遭遇寨卡病毒的国家里格林-巴利综合征病例将增加。

格林-巴利综合征是一种人体自身免疫系统攻击其周围神经的罕见病症，通常在感染某种病毒、细菌或者寄生虫之后数天出现。

在对2013至2014年法属波利尼西亚的寨卡爆发数据进行回溯研究中，法国巴斯德研究所新发传染病流行病学负责人Arnaud Fontanet率领的研究团队估计，每10,000名寨卡感染者中估计有2.4人可能患上格林-巴利综合征。

“这项工作意义重大，因为这可帮助确认寨卡病毒感染在引发严重神经系统并发症中的角色，这种并发症构成了格林-巴利综合征，”Fontanet表示。

“在受寨卡病毒流行影响的地区，患有严重神经并发症的患者数量可能大幅增多，且如有可能，这些地区应该提升医疗设施的接纳能力以接收需要特别护理的患者。”

Fontanet的团队分析了在法属波利尼西亚爆发寨卡期间患上格林-巴利综合征的42名患者的数据后发现，这些患者均有感染过寨卡的迹象。

测试亦显示，这些患者中有93%在患上格林-巴利综合征之前的三个月内感染过寨卡。

惠康基金会全球卫生慈善机构负责人、传染病专家Jeremy Farrar称，上述发表在《柳叶刀》（The Lancet）医学期刊的研究“为寨卡与格林-巴利综合征之间存在因果联系提供了迄今为止最令人信服的证据”。

“巴西和其他南美国家的格林-巴利综合征病例增多似乎表明当前的寨卡爆发可能出现类似情形，但这种关联尚未获得最终证明，”他在通过电邮发出的声明中表示。

据世界卫生组织，即使在最好的卫生保健环境中，也会有3%-5%的格林-巴利综合征患者死于并发症，包括控制呼吸的肌肉瘫痪、血液感染、肺血栓或心脏骤停等。（完）