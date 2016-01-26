世卫称寨卡病毒或蔓延至大部分美洲国家

路透日内瓦/伦敦1月25日 （记者 Tom Miles/Ben Hirschler） - 世界卫生组织（WHO）周一称，通过蚊子传播的寨卡病毒可能蔓延至除加拿大和智利之外的所有美洲国家。巴西数千名新生婴儿的脑损伤或与寨卡病毒有关。

美国本土尚未报告发现寨卡病毒感染病例，但一名在巴西染病的女子之后在夏威夷生下了一名脑损伤的婴儿。

巴西卫生部11月称，寨卡病毒与名为“头小畸形症”的胎儿畸形有关联。患有头小畸形症的婴儿出生时头部小于正常水平。

WHO上周五称，巴西已报告3,893例疑似头小畸形症病例，数量比2010年以来的任何一年都要高出逾30倍，相当于伯南布哥州所有新生婴儿的1-2%。伯南布哥州是寨卡病毒疫情最严重的地区之一。

寨卡病毒爆发几乎紧随西非的埃博拉疫情之后，这再次表明人类所知甚少的疾病有可能迅速成为全球威胁。

“我们没有（针对寨卡病毒的）药物，没有疫苗。这听起来似曾相识，因为我们以前谈论埃博拉病毒时也这么说过，”牛津大学全球健康教授Trudie Lang说道。“尽快开发出疫苗真的很重要。”

位于圣保罗的布坦坦研究所正在带头研究寨卡病毒，上周该研究所称计划“在有记录的最短时间内”研发出一款疫苗，但其负责人称研发过程可能仍需三至五年。

英国制药商葛兰素史克(GSK.L)周一称，正在研究将其疫苗技术用于寨卡病毒的可行性，法国赛诺菲(SASY.PA)称正在研究各种可能性。（完）