美国研究人员敦促世卫迅速采取行动 应对寨卡病毒

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透芝加哥1月27日 （记者 Julie Steenhuysen） - 美国研究人员周三呼吁世界卫生组织（WHO）迅速采取行动应对寨卡病毒。寨卡病毒与巴西出现的数千例婴儿出生缺陷有关联，并正在拉丁美洲与加勒比海地区迅速蔓延。
乔治城大学的研究人员敦促WHO总干事陈冯富珍汲取埃博拉疫情的教训，迅速采取行动应对寨卡病毒。
这些研究人员敦促WHO召开卫生与传染病专家紧急会议，以考虑如何应对寨卡病毒爆发。
他们在周三刊登于《美国医学会杂志》的观点文章上称，召开紧急会议将可使关注点放在有关病毒的资金与研究上。
巴西数千名新生婴儿的脑损伤与寨卡病毒有关。目前没有对抗该病毒的疫苗和治疗方法。寨卡病毒是登革热和基孔肯雅热（chikungunya）的近亲，可引起轻度发热、皮疹和红眼。估计有80%的感染者没有症状，这让孕妇们很难知道自己是否已被感染。
直至最近寨卡病毒还被视为一种轻微的疾病，但近期发现该病毒可能与一些国家的出生缺陷案例以及格林-巴利综合征有关，这令对该病毒的担忧上升。格林-巴利综合征是一种罕见但严重的疾病，可导致瘫痪。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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