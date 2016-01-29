专访：美加科学家年底前可能推出供应急使用的寨卡病毒疫苗

路透马尼托巴省温尼伯1月28日 （记者 Rod Nickel） - 美国和加拿大联合科学家团队的一名首席科学家盖瑞·科宾格（Gary Kobinger）周四称，联合团队正在开发的寨卡病毒疫苗可能在年底前投入应急使用，这或成为首个针对寨卡病毒的疫苗。

科宾格接受路透采访称，联合团队成员包括宾夕法尼亚大学，由科学家大卫·韦纳（David Weiner）领衔；拉瓦尔大学，由科宾格领衔；以及Inovio Pharmaceuticals Inc(INO.O)和韩国的GeneOne Life Science。

科宾格希望9月开始对疫苗进行人体安全性测试，这尚待监管当局批准。疫苗或可在那之后一个月投入应急使用。（完）