专访：美加科学家年底前可能推出供应急使用的寨卡病毒疫苗

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透马尼托巴省温尼伯1月28日 （记者 Rod Nickel） - 美国和加拿大联合科学家团队的一名首席科学家盖瑞·科宾格（Gary Kobinger）周四称，联合团队正在开发的寨卡病毒疫苗可能在年底前投入应急使用，这或成为首个针对寨卡病毒的疫苗。
科宾格接受路透采访称，联合团队成员包括宾夕法尼亚大学，由科学家大卫·韦纳（David Weiner）领衔；拉瓦尔大学，由科宾格领衔；以及Inovio Pharmaceuticals Inc(INO.O)和韩国的GeneOne Life Science。
科宾格希望9月开始对疫苗进行人体安全性测试，这尚待监管当局批准。疫苗或可在那之后一个月投入应急使用。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
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