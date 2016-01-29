世卫称美洲其他国家或出现与寨卡病毒有关的小头症病例

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透日内瓦1月28日 - 世界卫生组织（WHO）主管卫生系统和服务的助理总干事艾蒂安（Carissa Etienne）周四对路透表示，美洲其他国家可能出现与寨卡病毒有关联的出生缺陷病例。
“巴西是美洲首个大规模爆发寨卡病毒的国家，其他国家现在开始爆发，所以还得过九个月才能知道是否会出现小头症（病例），”艾蒂安说道。
“我们不知道寨卡病毒是否导致小头症。我们猜测可能因寨卡病毒出现小头症，”她说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。