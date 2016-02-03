美国报告首例本土感染寨卡病例 性接触或为传播途径

路透德克萨斯州奥斯汀2月2日（记者 Jon Herskovitz） - 美国德克萨斯州卫生部门官员周二报告首例在美国本土感染的寨卡病例，据称这宗病例可能是经由性接触、而非蚊子叮咬而感染。

寨卡病毒与巴西数千例新生儿小头症有关联，疫情在美洲快速扩散，世界卫生组织（WHO）官员周二称担心其进一步蔓延至非洲和亚洲。之前人们认为寨卡病毒仅通过伊蚊叮咬传播，而这起病例显示性接触亦为传播途径，是个令人不安的新情况。

达拉斯县卫生和人类服务部称，已从美国疾控中心接到病例确诊通知。

该机构在Twitter上称，这名感染者与一名去过委内瑞拉的人有过性接触并感染了寨卡病毒，这名感染者本人没去南美国家。

德州卫生服务部的评估则更为审慎，其声明中称：“正对病例细节进行评估，但在这起病例中，存在经由感染者与非感染者性接触传播（寨卡病毒）的可能性。”

CDC发言人证实了这起确诊病例，但称地方官员正在调查传播方式。（完）