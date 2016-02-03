（修正）世卫组织称正对寨卡病毒可能向亚非传播进行监测

2016年2月2日在危地马拉卫生检疫人员在检测寨卡病毒的图片。 REUTERS/Josue Decavele

（修正译文第四段措辞，以明确成立全球应对机构宗旨。）

路透日内瓦2月2日（记者Stephanie Nebehay）-

世界卫生组织(WHO)周二称，在拉美引发小头症爆发的寨卡病毒可能会向非洲和亚洲传播，WHO将在高生育率的贫困国家设立监测点。

WHO周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件；呼吁进行紧急科研改进诊断测试，以便对孕妇和新生儿做病毒检测。

“最重要的是，我们需要在中低收入国家设立监测点，以便发现小头症报告病例症状在初期的任何变化，”WHO孕产妇、儿童及青少年健康负责人Anthony Costello博士说道。

他称，WHO成立了寨卡疫情全球应对机构，旨在吸取埃博拉危机中所有教训，迅速应对寨卡疫情；全球或设立大约20-30个监测“岗哨”，主要设在缺乏良好卫生系统的贫困国家。

“我认为最重要的是能否改进寨卡病毒的诊断工作。”

但他还称：“现在将此与其它地区的病例关联起来还为时尚早，因为如果怀孕早期感染，到发现新生儿患有小头症，这中间还有好几月时间。”

他表示，担心疫情可能蔓延到全球其它地区对此无免疫力的人群当中。

“如果证实携带寨卡病毒的埃及伊蚊与此（小头症）有关，我们知道在非洲、南欧部分国家和许多亚洲国家，尤其是南亚，埃及伊蚊都是存在的……”

WHO东南亚分支在声明中敦促该地区各国加大监测力度，采取预防措施。（完）