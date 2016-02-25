WHO总干事称寨卡疫情在好转前可能会恶化

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透里约热内卢2月24日（记者 Stephen Eisenhammer） - 世界卫生组织（WHO）总干事陈冯富珍周三警告称，寨卡疫情在好转前可能会恶化。
陈冯富珍是在为期两天的巴西访问结束时发表此番言论的。巴西是寨卡疫情的重灾区。
“疫情在好转前，可能会恶化。”陈冯富珍在里约热内卢的新闻发布会上称。“看到巴西其他地方报告出现新生儿小头症，请不要感到意外。”
到目前为止，巴西的寨卡疫情主要集中在该国东北地区。
巴西本周称，已确诊逾580例新生儿小头症，并认为多数病例与新生儿母亲感染寨卡病毒有关。巴西正在对另外的逾4,100例新生儿小头症疑似病例进行调查。
世界卫生组织2月1日宣布寨卡疫情为全球突发公共卫生事件，并认为怀孕期间感染寨卡病毒与新生儿小头症之间有着“令人强烈怀疑”的关系。科学家也正在研究寨卡病毒感染与格林-巴利综合征（Guillain-Barre）之间潜在的关联。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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