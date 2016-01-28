美国研究人员敦促世卫迅速采取行动 应对寨卡病毒

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥1月27日 - 美国研究人员周三呼吁世界卫生组织（WHO）迅速采取行动应对寨卡病毒。寨卡病毒与巴西出现的数千例婴儿出生缺陷有关联，并正在拉丁美洲与加勒比海地区迅速蔓延。

乔治城大学的研究人员敦促WHO总干事陈冯富珍汲取埃博拉疫情的教训，迅速采取行动应对寨卡病毒。

这些研究人员敦促WHO召开卫生与传染病专家紧急会议，以考虑如何应对寨卡病毒爆发。

他们在周三刊登于《美国医学会杂志》的观点文章上称，召开紧急会议将可使关注点放在有关病毒的资金与研究上。

巴西数千名新生婴儿的脑损伤与寨卡病毒有关。目前没有对抗该病毒的疫苗和治疗方法。寨卡病毒是登革热和基孔肯雅热（chikungunya）的近亲，可引起轻度发热、皮疹和红眼。估计有80%的感染者没有症状，这让孕妇们很难知道自己是否已被感染。

直至最近寨卡病毒还被视为一种轻微的疾病，但近期发现该病毒可能与一些国家的出生缺陷案例以及格林-巴利综合征有关，这令对该病毒的担忧上升。格林-巴利综合征是一种罕见但严重的疾病，可导致瘫痪。(完)