美国研究人员敦促世卫迅速采取行动 应对寨卡病毒

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥1月27日 - 美国研究人员周三呼吁世界卫生组织（WHO）迅速采取行动应对寨卡病毒。寨卡病毒与巴西出现的数千例婴儿出生缺陷有关联，并正在拉丁美洲与加勒比海地区迅速蔓延。
乔治城大学的研究人员敦促WHO总干事陈冯富珍汲取埃博拉疫情的教训，迅速采取行动应对寨卡病毒。
这些研究人员敦促WHO召开卫生与传染病专家紧急会议，以考虑如何应对寨卡病毒爆发。
他们在周三刊登于《美国医学会杂志》的观点文章上称，召开紧急会议将可使关注点放在有关病毒的资金与研究上。
巴西数千名新生婴儿的脑损伤与寨卡病毒有关。目前没有对抗该病毒的疫苗和治疗方法。寨卡病毒是登革热和基孔肯雅热（chikungunya）的近亲，可引起轻度发热、皮疹和红眼。估计有80%的感染者没有症状，这让孕妇们很难知道自己是否已被感染。
直至最近寨卡病毒还被视为一种轻微的疾病，但近期发现该病毒可能与一些国家的出生缺陷案例以及格林-巴利综合征有关，这令对该病毒的担忧上升。格林-巴利综合征是一种罕见但严重的疾病，可导致瘫痪。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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