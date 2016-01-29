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货币新闻 | 2016年 1月 29日 星期五 14:41 BJT

世卫称美洲其他国家或出现与寨卡病毒有关的小头症病例

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦1月29日 - 世界卫生组织（WHO）主管卫生系统和服务的助理总干事艾蒂安（Carissa Etienne）周四对路透表示，美洲其他国家可能出现与寨卡病毒有关联的出生缺陷病例。

“巴西是美洲首个大规模爆发寨卡病毒的国家，其他国家现在开始爆发，所以还得过九个月才能知道是否会出现小头症（病例），”艾蒂安说道。

“我们不知道寨卡病毒是否导致小头症。我们猜测可能因寨卡病毒出现小头症，”她说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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