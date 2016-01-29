世卫称美洲其他国家或出现与寨卡病毒有关的小头症病例

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦1月29日 - 世界卫生组织（WHO）主管卫生系统和服务的助理总干事艾蒂安（Carissa Etienne）周四对路透表示，美洲其他国家可能出现与寨卡病毒有关联的出生缺陷病例。
“巴西是美洲首个大规模爆发寨卡病毒的国家，其他国家现在开始爆发，所以还得过九个月才能知道是否会出现小头症（病例），”艾蒂安说道。
“我们不知道寨卡病毒是否导致小头症。我们猜测可能因寨卡病毒出现小头症，”她说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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Kevin Hassett为美国企业研究院经济学家 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)