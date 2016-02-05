巴西报告两例经输血传播寨卡病毒的病例

港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚2月4日（记者 Anthony Boadle） - 巴西周四报告了两例经输血传播寨卡病毒的病例，这令对该病毒的担忧进一步加重。
巴西坎皮纳斯州立大学血液中心主任Marcelo Addas Carvalho称，基因检测证实，一名在2015年3月从一位寨卡病毒感染者接受输血的男子感染了该病毒，不过该男子没有出现症状。
Carvalho还称，另一名受枪伤的男子也感染寨卡病毒，该男子此前接受过多次输血，其中在2015年4月接受过一名寨卡病毒感染者捐献的血液。
Carvalho称，这例感染可能是由输血导致，但尚未进行基因测试予以证实。他还称，这例感染不太可能是由蚊子叮咬导致，因为患者在医院重症监护室住了三个月。
卫生官员及Carvalho称，这名患者后来因枪伤不治死亡，而非感染寨卡病毒所致。
Carvalho寻试图淡化输血可能感染寨卡病毒的威胁，称此类传播方式非常罕见，不是寨卡疫情的主要因素之一。
“总体而言，政府和社会应将重点放在灭蚊上，蚊子才是传播的主要途径。”他说道。（完）
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
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正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。