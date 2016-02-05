巴西报告两例经输血传播寨卡病毒的病例

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚2月4日（记者 Anthony Boadle） - 巴西周四报告了两例经输血传播寨卡病毒的病例，这令对该病毒的担忧进一步加重。

巴西坎皮纳斯州立大学血液中心主任Marcelo Addas Carvalho称，基因检测证实，一名在2015年3月从一位寨卡病毒感染者接受输血的男子感染了该病毒，不过该男子没有出现症状。

Carvalho还称，另一名受枪伤的男子也感染寨卡病毒，该男子此前接受过多次输血，其中在2015年4月接受过一名寨卡病毒感染者捐献的血液。

Carvalho称，这例感染可能是由输血导致，但尚未进行基因测试予以证实。他还称，这例感染不太可能是由蚊子叮咬导致，因为患者在医院重症监护室住了三个月。

卫生官员及Carvalho称，这名患者后来因枪伤不治死亡，而非感染寨卡病毒所致。

Carvalho寻试图淡化输血可能感染寨卡病毒的威胁，称此类传播方式非常罕见，不是寨卡疫情的主要因素之一。