世卫称寨卡病毒与小头症之间关联有望在数周内得到证实

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路透日内瓦/伦敦2月12日（记者 Stephanie Nebehay/Ben Hirschler） - 世界卫生组织（WHO）周五称，寨卡病毒与小头症及格林-巴利综合征之间的疑似关联可能在数周内得到证实。

巴西新生儿小头症病例剧增，已促使世卫组织宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件，且各方加快疫苗和药物的研制并改善诊断检测手段。

世卫组织称，美国政府科学家和一家印度生物科技公司在疫苗研制方面走在前列，但称距寨卡疫苗进行大规模临床试验至少得18个月。世卫组织还首次建议孕妇考虑推迟前往寨卡疫情地区的行程。

巴西是寨卡疫情重灾区，寨卡病毒已扩散至超过30个国家。巴西科研人员正试图判断小头症病例大幅增长是否寨卡病毒所致。

世卫组织助理总干事Marie-Paule Kieny在日内瓦一次新闻发布会上说：“看来，寨卡病毒与小头症之间有关联的可能性越来越大，我想我们还需要几周时间、再做更多研究，就能搞清楚了。”

她指出，寨卡疫情地区也发现格林-巴利综合征病例增加的情况。她说：“两者之间的直接因果关系仍有待论证，但从时间和地点看似乎是有联系的。”

世卫组织声明中重申，不建议因寨卡病毒而全面限制旅行或贸易。但世卫组织补充道：“孕妇若打算前往在本地有寨卡病例传播的地区，应与医护机构讨论旅行计划，并考虑推迟行程。”(完)