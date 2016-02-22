美巴初步研究结果预计5月出炉 将揭示寨卡是否与出生缺陷存在关联

路透巴西利亚/日内瓦2月19日 - 美国一名高级公共卫生官员周五称，美国与巴西开展的两项研究到5月将得出初步结果，揭示在美洲蔓延的寨卡病毒是否会导致出生缺陷以及其他神经紊乱。

这些研究试图证实寨卡是否为巴西新生儿小头症病例空前暴增的元凶，以及寨卡是否可导致格林-巴利综合征。

据美国疾病控制与预防中心(CDC)，寨卡去年在巴西出现以来，已蔓延至最少32个国家与地区，大多位于美洲。

此前寨卡被视为相对温和的疾病，但鉴于寨卡可能与出生缺陷存在关联，世界卫生组织2月1日宣布寨卡爆发为国际公共卫生紧急事件。

CDC将监测巴西100名患有小头症的婴儿及其母亲，并将他们与健康的婴儿对比，以确定寨卡是否在孕期的最初几个月导致了大脑缺陷。CDC另一项在巴西的研究寻求确定寨卡是否与格林-巴利综合征存在关联。

CDC首席副主任安妮·舒沙特(Anne Schuchat)称，研究结果预计将于今春出炉。

“科学家日渐认为寨卡导致小头症，但对于多少证据才算够，人们可能有不同判断，”舒沙特在巴西利亚举行的寨卡应对会议上对记者表示。

“巴西正在进行的流行病学研究以及正在科伦比亚启动的一些流行病学研究应可帮助证实(寨卡与小头症之间的)关联，”舒沙特表示。(完)