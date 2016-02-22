美巴初步研究结果预计5月出炉 将揭示寨卡是否与出生缺陷存在关联

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透巴西利亚/日内瓦2月19日 - 美国一名高级公共卫生官员周五称，美国与巴西开展的两项研究到5月将得出初步结果，揭示在美洲蔓延的寨卡病毒是否会导致出生缺陷以及其他神经紊乱。
这些研究试图证实寨卡是否为巴西新生儿小头症病例空前暴增的元凶，以及寨卡是否可导致格林-巴利综合征。
据美国疾病控制与预防中心(CDC)，寨卡去年在巴西出现以来，已蔓延至最少32个国家与地区，大多位于美洲。
此前寨卡被视为相对温和的疾病，但鉴于寨卡可能与出生缺陷存在关联，世界卫生组织2月1日宣布寨卡爆发为国际公共卫生紧急事件。
CDC将监测巴西100名患有小头症的婴儿及其母亲，并将他们与健康的婴儿对比，以确定寨卡是否在孕期的最初几个月导致了大脑缺陷。CDC另一项在巴西的研究寻求确定寨卡是否与格林-巴利综合征存在关联。
CDC首席副主任安妮·舒沙特(Anne Schuchat)称，研究结果预计将于今春出炉。
“科学家日渐认为寨卡导致小头症，但对于多少证据才算够，人们可能有不同判断，”舒沙特在巴西利亚举行的寨卡应对会议上对记者表示。
“巴西正在进行的流行病学研究以及正在科伦比亚启动的一些流行病学研究应可帮助证实(寨卡与小头症之间的)关联，”舒沙特表示。(完)
编译 刘珞焱 审校 王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。