WHO总干事称寨卡疫情在好转前可能会恶化

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Stephen Eisenhammer

路透里约热内卢2月24日 - 世界卫生组织（WHO）总干事陈冯富珍周三警告称，寨卡疫情在好转前可能会恶化。

陈冯富珍是在为期两天的巴西访问结束时发表此番言论的。巴西是寨卡疫情的重灾区。

“疫情在好转前，可能会恶化。”陈冯富珍在里约热内卢的新闻发布会上称。“看到巴西其他地方报告出现新生儿小头症，请不要感到意外。”

到目前为止，巴西的寨卡疫情主要集中在该国东北地区。

巴西本周称，已确诊逾580例新生儿小头症，并认为多数病例与新生儿母亲感染寨卡病毒有关。巴西正在对另外的逾4,100例新生儿小头症疑似病例进行调查。

世界卫生组织2月1日宣布寨卡疫情为全球突发公共卫生事件，并认为怀孕期间感染寨卡病毒与新生儿小头症之间有着“令人强烈怀疑”的关系。科学家也正在研究寨卡病毒感染与格林-巴利综合征（Guillain-Barre）之间潜在的关联。(完)