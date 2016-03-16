研究显示孕期前三月感染寨卡可能诞下小头症婴儿

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦3月15日 （记者 Kate Kelland） - 据《柳叶刀》（The Lancet）医学期刊的一项研究，孕期前三个月感染寨卡的妇女有诞下小头症婴儿的风险。
研究分析了法属波利尼西亚2013-14年爆发的寨卡疫情。研究人员称，孕期前三个月感染寨卡的妇女诞下小头症婴儿的风险约为1%。
了解寨卡可能导致新生儿小头症的生物机制尚需更多研究。但这些研究结果表明，世界卫生组织有关孕妇应保护自己免遭蚊子叮咬的建议是合理的。
“我们的分析强烈支持这种假设，即孕期头三个月感染寨卡与小头症风险上升有关联，”共同主持此次研究的法国巴斯德研究院的传染病数学建模专家Simon Cauchemez表示。
Cauchemez的团队研究了法属波利尼西亚2013-14年的寨卡疫情。研究人员经过比对和建模，估计孕期前三个月感染寨卡的妇女诞下小头症婴儿的风险约为1%。
Cauchemez强调，鉴于其研究的是已结束的疫情，研究结果只能提供参考，但不能为其他地方可能发生的事情提供完全可靠的预测。
受邀就此置评的专家称，该研究是国际社会努力确定寨卡潜在公共卫生风险的重要进展。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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