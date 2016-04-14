美国疾控中心确认小头症由寨卡病毒引起

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月13日（记者 Bill Berkrot） - 美国卫生官员得出结论，孕妇感染寨卡病毒是导致小头症及其它婴儿严重脑异常的原因。
“现在很清楚的是，CDC的结论是寨卡病毒造成小头症。”美国疾病控制和预防中心（CDC）主任弗里登（Tom Frieden）周三在与记者的电话会议上说。“毫无疑问，寨卡病毒造成小头症。”
美国及世界卫生官员一段时间以来一直认为，越来越多的科学证据显示，寨卡病毒是导致巴西寨卡疫情地区小头症以惊人速度增多的可能原因。到目前为止，寨卡病毒仍未被宣布为导致小头症的确切原因。
弗里登称，把蚊子叮咬视为出生缺陷的原因，这在历史上前所未有。
CDC称，他们认为小头症可能是寨卡病毒导致的一系列严重出生缺陷的病症之一。该机构还称，他们在巴西检查的小头症病例是一种特别严重的破坏性脑异常的形式。
巴西确诊小头症病例超过1,100例，该国认为多数病例与孕妇感染寨卡病毒有关。该国正在对逾3,800例疑似小头症病例进行调查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
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