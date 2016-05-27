美国研究人员发现孕妇感染寨卡病毒 新生儿出现小头症几率为1%至13%

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月27日 - 根据最新发布的研究结果，美国研究人员在对因母亲感染寨卡病毒而导致新生儿出现小头症潜在风险的范围进行评估，他们发现这种几率为1%到13%。

他们的研究是基于2013年爆发寨卡疫情的法属波利尼西亚的统计资料，以及目前出现寨卡疫情的巴西巴伊亚州的寨卡病毒及出生缺陷报告。

这份研究由美国疾病控制与预防中心（CDC）进行，周三晚发布在《新英格兰医学杂志》上。

小头症是一种罕见的出生缺陷，症状是头非常小，并能导致发育问题。据本周公布的数据，巴西卫生部确认该国出现1,434例小头症病例，据信与寨卡病毒感染有关。

CDC研究人员称，导致小头症的最大风险似乎是妇女在孕期前三个月期间感染寨卡病毒，在这之后风险会大大降低。

报告称：“我们发现小头症的风险与在怀孕前3个月感染的风险有强烈关联，而在怀孕的第4到6个月和第7到9个月的关联则非常小。”

报告发现，法属波利尼西亚当时爆发疫情时，生下小头症婴儿的风险为1%。而在疫情波及范围更广的巴西，风险可能会更高，严重小头症的惊人病例数目让专家感到惊讶。

不过，CDC研究人员指出该报告存在几个局限性。

报告称，可获得的数据非常有限，尤其是在最近出现疫情的地区，例如巴西巴伊亚州，总感染率未知，且小头症病例还在持续报告和评估中。

此外，大多数寨卡病毒感染者没有症状，这意味着若在怀孕初期感染寨卡病毒，这时妇女可能并不知道自己已怀孕，其症状轻微或没有症状，便很难知道会产生什么样的影响。

研究人员还指出，可能有多种与寨卡病毒有关的胎儿发育问题，小头症可能只是其中之一。(完)