外来蚊子到处扩散 全球传染病爆发风险上升

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月13日 （记者 Ben Hirschler） - 寨卡在美洲迅速蔓延引发全球关注，但专家们警告称，在全球大范围传播的蚊媒传染病越来越多，寨卡不过是其中一种病毒。
科学家对路透表示，从华盛顿特区到斯特拉斯堡，外来蚊子如今愈发常见，这挑战了这些蚊媒传染病只在热带地区出现的看法。
讽刺的是，人类为外来蚊子铺好了红地毯：全球运输活动将蚊子带到各地，城市的遍地垃圾为蚊子提供完美温床。
传播寨卡的埃及伊蚊在汽车轮胎、罐头、狗碗和墓地的花瓶中繁殖。雌性埃及伊蚊传播疾病的本事可谓一流，他们为了从人类血液中得到产卵所需的蛋白质，会连续叮几次。
携带疾病的蚊子在全球迅速扩散，将登革热、寨卡以及许多其他疾病，譬如基孔肯雅热和圣路易脑炎等病毒带到欧洲及太平洋各地。
“这些蚊子的扩散令人担忧。如今大家关注的是寨卡，但这些蚊子可以携带许多病毒和病原体，”法国巴斯德研究院追踪蚊虫携带病毒的部门的负责人Anna-Bella Failloux说道。
2014年加勒比地区爆发大规模的基孔肯雅热，而该地区之前没有出现过这种引起发热和关节痛的疾病。2007年意大利爆发基孔肯雅热，给公共卫生官员敲响了警钟。
欧洲数十年来首次在希腊再度发现疟疾，而欧洲东部地区也出现了西尼罗河热。
马德拉群岛2012年报告了逾2,000例登革热病例，这表明登革热正向北推进。
过去40年里，六种新的蚊子在欧洲生根，其中五种是1990年以后外来的，这在很大程度上是因国际二手汽车轮胎贸易。蚊子在轮胎中产卵，到达目的地后遇到下雨时孵化。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。