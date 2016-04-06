焦点：寨卡病毒可能导致更多神经系统疾病

路透芝加哥4月6日 （记者 Julie Steenhuysen） - 研究寨卡病毒的资深科学家目前认为，新生儿小头症与格林-巴利综合征可能只是寨卡导致的最明显的疾病。

研究人员近期在寨卡患者中发现了严重的脑部和脊髓感染，包括脑炎、脑膜炎和骨髓炎，这加剧了上述怀疑。

寨卡导致的损伤种类以及传播范围比最初认为的更多、更广，这种迹象使受影响国家控制蚊子、为更多病人提供特别护理甚至是终身护理时面临更多压力。上述新的疑似紊乱症状可能导致瘫痪和终生残疾，这也使研发寨卡疫苗的工作更为迫切。

对于上述新症状为何出现，科学家持有两种观点。第一种观点认为，随着寨卡在大量人群中传播，早前在偏远和人口稀少区域爆发时未被注意的寨卡特性显露出来。第二种观点认为，新症状进一步证明寨卡已经发生变异。

“我们看到的，是这种病毒从非洲毒株变成流行性毒株的后果，”美国贝勒医学院国家热带医学院院长霍特兹（Peter Hotez）博士说道。

对流产的死胎进行尸检后发现寨卡在脑组织中复制，此后寨卡可直接影响神经细胞的怀疑开始浮现。除小头症外，研究人员报告称，发现了其他与寨卡相关的异常症状，包括胎儿死亡、胎盘功能不全、胎儿发育迟缓以及中枢神经系统损伤。

医生们亦担忧，在婴儿时期感染寨卡可能有隐秘的恶果，譬如出生时难以看出的行为和学习障碍。

“如果寨卡毒性足以使人患上小头症，你也可以确定寨卡会导致一系列我们甚至尚未开始理解的疾病，”波多黎各圣胡安大学医院的产科医生、博士Alberto de la Vega说道。

1947年乌干达一处名为“寨卡”的丛林首次发现寨卡病毒，之后寨卡病毒在非洲和亚洲悄然传播，引发罕见的感染和轻微症状。2013年法属波利尼西亚爆发当时最大规模的寨卡疫情，使研究人员认为寨卡与格林-巴利综合征有关。当时还发现寨卡对神经系统造成的其他影响，但科学家并未重视。

在上月发布的医学期刊中，医生们描述了两名病人的神经功能紊乱，他们认为那与寨卡有关。巴黎的医生确诊一名81岁的男性寨卡患者有脑膜脑炎，这名患者在游艇上感染寨卡后入院治疗。

另一法国团队报告，一名15岁的女孩在法属瓜德罗普岛上感染寨卡后出现急性脊髓炎。

世界卫生组织在其最新的监测报告中称，上述两个病例“凸显有必要加强理解与寨卡病毒感染有关的神经系统疾病的范围”。（完）