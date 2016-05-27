美国卫生官员称没必要因寨卡取消里约奥运会

路透5月26日（记者 Bill Berkrot） - 美国疾病控制和预防中心（CDC）主任弗里登（Tom Frieden）周四称，寨卡疫情没有构成足够的威胁，以至于需要取消或推迟8月里约夏季奥运会。

“没有取消或推迟（里约）奥运会的公共卫生方面的理由。”弗里登在美国国家记者俱乐部（NPC）午餐会上称。

一位加拿大教授本月早些时候在《哈佛公共卫生评论》（Harvard Public Health Review）发表文章，呼吁取消里约奥运会或另改地方举行，理由是该体育盛会可能会加速寨卡疫情在全球传播。一些卫生专家对此持有异议，认为缺乏这么做的证据。

“代表团及运动员们并非完全没有（感染）风险，任何旅行都有风险。但除了孕妇，风险都不是特别高。”弗里登说。

孕妇感染寨卡病毒，是导致出生缺陷及其它婴儿严重脑部发育异常的原因。

世界卫生组织（WHO）也表示，存在寨卡病毒也可导致格林-巴利综合征的强烈的科学共识。

弗里登呼吁美国国会提供必要的资金帮助全球应对寨卡疫情，保护美国及其波多黎各等美国属地的孕妇。（完）