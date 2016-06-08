新研究发现里约奥运会引发寨卡传播风险较低

路透芝加哥6月7日 （记者 Julie Steenhuysen） - 新近研究试图计算里约奥运可能导致寨卡传播的风险，研究结果可能打消组织方、众多参赛者和观赛者的疑虑。

随着对寨卡的了解加深，围绕里约奥运的争议也在增加。寨卡可导致严重出生缺陷，且与罕见神经系统疾病“格林-巴利综合征”存在关联。

世界卫生组织已召集其寨卡专家准备开会，评估里约奥运可能带来的寨卡传播风险。

出现上述争议在很大程度上是因缺乏计算观赛游客染上寨卡的风险的模型。路透获得的新预测表明这种风险较低。

据路透看到的数据，一家位于圣保罗的研究组织预测，里约奥运可能导致至多15名外国观赛者染上寨卡。

这呼应了圣保罗大学一个科学家团队的研究，该研究发表在4月的Epidemiology & Infection期刊上。这项研究发现，里约奥运可能导致至多16例新增寨卡病例。

上述两项研究均未试图评估奥运游客携带寨卡返回本国可能带来的风险，而这是最近呼吁重新考虑里约奥运举办地点背后的核心关切。

但一个美国政府流行病学家团队估计，通过航空旅行传播寨卡的总危险中，里约奥运游客可能仅占0.25个百分点。这是基于2015年的数据，该数据显示约2.4亿人往返目前流行寨卡的地区。（完）