新研究发现里约奥运会引发寨卡传播风险较低

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥6月7日 - 新近研究试图计算里约奥运可能导致寨卡传播的风险，研究结果可能打消组织方、众多参赛者和观赛者的疑虑。
随着对寨卡的了解加深，围绕里约奥运的争议也在增加。寨卡可导致严重出生缺陷，且与罕见神经系统疾病“格林-巴利综合征”存在关联。
世界卫生组织已召集其寨卡专家准备开会，评估里约奥运可能带来的寨卡传播风险。
出现上述争议在很大程度上是因缺乏计算观赛游客染上寨卡的风险的模型。路透获得的新预测表明这种风险较低。
据路透看到的数据，一家位于圣保罗的研究组织预测，里约奥运可能导致至多15名外国观赛者染上寨卡。
这呼应了圣保罗大学一个科学家团队的研究，该研究发表在4月的Epidemiology & Infection期刊上。这项研究发现，里约奥运可能导致至多16例新增寨卡病例。
上述两项研究均未试图评估奥运游客携带寨卡返回本国可能带来的风险，而这是最近呼吁重新考虑里约奥运举办地点背后的核心关切。
但一个美国政府流行病学家团队估计，通过航空旅行传播寨卡的总危险中，里约奥运游客可能仅占0.25个百分点。这是基于2015年的数据，该数据显示约2.4亿人往返目前流行寨卡的地区。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。