有关寨卡病毒对怀孕造成风险的疑虑与日俱增

路透洛杉矶3月4日（记者 Deena Beasley） - 几乎没有女性在怀孕时参加奥运会，但母亲感染寨卡病毒引发出生缺陷的疑虑，却是运动员及其他计划在8月夏季奥运会期间前往巴西的人士考量的主要因素。

他们的主要担心是，寨卡病毒是通过性接触传播还是会潜伏在体内。寨卡病毒潜伏在体内，可能会对奥运会之后怀孕的女性构成风险。

路透采访的十几位疾病学专家称，目前没有证据表明寨卡病毒对今后的怀孕构成长期的风险。但鉴于迄今与该病毒有关的各种意外情况，他们认为在科学家通过研究了解该病毒如何作用前，大家还是应当谨慎行事。

这些专家还称，研究得出寨卡病毒风险的确切答案，可能需要数月甚至数年的时间。

公共卫生机构已经建议孕妇避免前往出现寨卡疫情的地区，但并未向计划要孩子的夫妇给出指导。

加州大学洛杉矶分校的Claire Panosian称，由于存在弓形虫等疾病引发出生缺陷的风险，多年来她一直建议前往过异国他乡的夫妇等待数月后再行怀孕。

她说寨卡病毒应当也是一样的，“孕龄女性应当非常谨慎--等上几个月。”（完）