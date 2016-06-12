WHO建议寨卡病毒传播地区的女性推迟怀孕

路透芝加哥6月9日 - 世界卫生组织（WHO）建议生活在寨卡病毒传播地区的女性推迟怀孕，一些寨卡病毒流行的国家已经发布过类似建议。

世卫组织是在上周发布该建议的，但该组织周四对关于防范寨卡病毒性传播的建议进行修订后，其意思才变得明确。

寨卡病毒主要通过蚊子叮咬传播，但也能通过性行为传播。孕妇感染寨卡病毒，有造成新生儿小头症的风险。世卫组织已于2月1日宣布寨卡疫情为全球突发公共卫生事件。

世卫组织的建议如今明确表示，生活在受影响地区的育龄男女应当考虑推迟怀孕。建议未指明推迟多久。这将影响到大约60个国家的男性和女性。

包括萨尔瓦多在内的一些受寨卡疫情影响的国家已经向本国居民发布了类似建议。

美国疾病控制与预防中心（CDC）尚未建议女性在寨卡疫情期间不要怀孕，除非她们感染寨卡病毒。到目前为止，寨卡病毒仅在波多黎各、美属萨摩亚和美属维京群岛这些美国海外属地出现。CDC建议这些地区的女性同医生讨论相关风险，并建议不想怀孕的女性采用最有效的避孕措施。（完）