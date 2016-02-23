巴西计划投放绝育雄性蚊子以遏制寨卡病毒传播

路透巴西利亚2月22日 （记者 Anthony Boadle） - 巴西计划用伽马射线辐照数以百万计的雄性蚊子，对其进行绝育，以阻止寨卡病毒的蔓延。

这种装置被称为辐照器，曾用来控制葡萄牙马德拉群岛上的果蝇。国际原子能机构（IAEA）周一称，一旦巴西政府发放进口许可，IAEA将立即向巴伊亚州的Juazeiro运送该装置。

“这是控制生育的方法，相当于人类的计划生育，”IAEA虫害控制实验室的分子生物学家Kostas Bourtzis说道。

巴西正在竭力消灭传播登革热和寨卡病毒的埃及伊蚊。寨卡与巴西新生儿小头症病例暴增可能存在关联。

寨卡疫情爆发可能吓退8月前往里约热内卢观看2016年夏季奥运会的游客。

Bourtzis称，一家名为Moscamed的巴西非盈利机构每周将培育多达1,200万只雄性蚊子，之后用加拿大MDS Nordion生产的钴-60辐照器进行绝育。

Bourtzis在IAEA召集的控蚊专家会议上表示，绝育后的雄性蚊子将被放入目标区域与野生雌蚊交配，由此产下的蚊卵将不会孵化出蚊子。

Bourtzis称，在Juazeiro附近的许多城镇进行初期试验后，巴西政府必须决定投入更多资金，培育更多绝育的雄性蚊子，用于在城市中投放--可能从空中通过无人机投放。

由于寨卡尚无有效治疗手段与疫苗，目前遏制寨卡的唯一方式就是减少蚊子数量。（完）