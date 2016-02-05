（更正）寨卡疫情扩散 巴西驱蚊剂销售额井喷

（修正标题和内文用词，应为“驱蚊剂”非“杀虫剂”）

路透里约热内卢2月5日 （记者 Luciana Bruno） - 对寨卡病毒的恐惧驱使巴西人抢购驱蚊剂，药店某些品牌的驱蚊剂出现断货，驱蚊剂行业销售猛增。随着疫情扩散，一些生产商正为其他地方可能的驱蚊剂供应短缺作准备。

据市场研究公司Nielsen，去年4月发现寨卡病毒后，巴西当年驱蚊剂销售额增加了三分之一，行业营收增加一倍至5,570万美元。登革热病例的增多也刺激了销售；登革热是另一种由埃及伊蚊传播的病毒。

自巴西当局11月宣称寨卡与新生儿小头症病例可能存在关联之后，驱蚊剂销售额甚至出现更猛烈的增长。

巴西最大的连锁药店Raia Drogasil(RADL3.SA)称，12月的驱蚊剂销售同比飙涨六倍。

巴西最大零售商Pao de Acucar Group(PCAR4.SA)称，2016年头几周超市的驱蚊剂销售同比增加120%。处于寨卡疫情中心的巴西东北地区驱蚊剂销售额增势最猛，增长达三倍，而巴西第二大城市里约热内卢，增长两倍。

随着巴西最大的狂欢节周五在里约开幕，对于650万的当地居民以及成千上万的游客来说，当务之急是防范寨卡。里约还将在8月举行2016年夏季奥运会。

即使在里约的小药店里，登记购买最受欢迎的Exposis驱蚊剂的名单也长达几百人，孕妇们及其家人从一家店跑到另一家店搜寻Exposis。

由于Exposis是市场上含有埃卡瑞丁（Icaridin）活性成分的唯一一款驱蚊剂，Exposis吸引了巴西媒体的关注。许多巴西人认为Exposis是对抗埃及伊蚊的最有效驱蚊剂，但研究表明其功效与使用避蚊胺的产品相似。（完）