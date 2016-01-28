新加坡严防寨卡病毒风险

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透新加坡1月27日 - 地处热带的新加坡周三表示将出台措施防范寨卡病毒风险。巴西已有数千例新生儿小头症病例被认为与孕妇感染寨卡病毒有关。
人们在被受到感染的伊蚊叮咬之后会染上寨卡病毒，这种蚊虫与传播登革热的蚊子是同个类型。目前尚无针对寨卡病毒的疫苗或治愈方法。
新加坡本已在积极防治登革热，因本月登革热病例大幅上升。
新加坡当局要求，从受寨卡病毒影响地区返回新加坡的旅客若有发热或皮疹等症状，须就医。
政府将采取一系列防控措施，降低寨卡病毒风险，包括在机场张贴公告以及所有确诊病例入院收治等。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。