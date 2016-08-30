澳洲、台湾及韩国因寨卡疫情发出新加坡旅游警示

路透新加坡8月30日 - 在新加坡爆发寨卡病毒疫情、导致超过50人受到感染过后，澳洲、台湾及韩国建议怀孕女性及打算怀孕者避免前往新加坡。

这波疫情爆发及接连的旅游警示，可能对新加坡这个全球最繁忙旅运中心之一的旅游业构成打击；新加坡原本就已为了在全球成长乏力之际走出景气滑坡而苦恼。

新加坡于周末发布首例本地感染寨卡病毒病例，在那之后受感染人数急速跳升至56人。不过在那之后至少有36人完全康复。

目前新加坡的56个确诊病例中只有一名妇女。

台湾、澳洲和韩国建议孕妇和计划怀孕者推迟前往新加坡的行程。而从新加坡返回的人应当避免在两个月内怀孕。韩国游客在到达新加坡时会收到短信提醒。

新加坡爆发寨卡疫情之后，邻国马来西亚和印尼均加强了保护措施，包括在机场和边境口岸进行体温筛查。

每年有逾5,500万人次从新加坡的樟宜机场过境。今年上半年，到达游客数量接近820万人，上年同期约为730万人。(完)