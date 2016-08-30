澳洲、台湾及韩国因寨卡疫情发出新加坡旅游警示

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透新加坡8月30日 - 在新加坡爆发寨卡病毒疫情、导致超过50人受到感染过后，澳洲、台湾及韩国建议怀孕女性及打算怀孕者避免前往新加坡。
这波疫情爆发及接连的旅游警示，可能对新加坡这个全球最繁忙旅运中心之一的旅游业构成打击；新加坡原本就已为了在全球成长乏力之际走出景气滑坡而苦恼。
新加坡于周末发布首例本地感染寨卡病毒病例，在那之后受感染人数急速跳升至56人。不过在那之后至少有36人完全康复。
目前新加坡的56个确诊病例中只有一名妇女。
台湾、澳洲和韩国建议孕妇和计划怀孕者推迟前往新加坡的行程。而从新加坡返回的人应当避免在两个月内怀孕。韩国游客在到达新加坡时会收到短信提醒。
新加坡爆发寨卡疫情之后，邻国马来西亚和印尼均加强了保护措施，包括在机场和边境口岸进行体温筛查。
每年有逾5,500万人次从新加坡的樟宜机场过境。今年上半年，到达游客数量接近820万人，上年同期约为730万人。(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 于春红/刘秀红)
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路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。