新加坡严防寨卡病毒风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡1月27日 - 地处热带的新加坡周三表示将出台措施防范寨卡病毒风险。巴西已有数千例新生儿小头症病例被认为与孕妇感染寨卡病毒有关。

人们在被受到感染的伊蚊叮咬之后会染上寨卡病毒，这种蚊虫与传播登革热的蚊子是同个类型。目前尚无针对寨卡病毒的疫苗或治愈方法。

新加坡本已在积极防治登革热，因本月登革热病例大幅上升。

新加坡当局要求，从受寨卡病毒影响地区返回新加坡的旅客若有发热或皮疹等症状，须就医。

政府将采取一系列防控措施，降低寨卡病毒风险，包括在机场张贴公告以及所有确诊病例入院收治等。（完）