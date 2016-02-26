寨卡病毒感染可能引发死胎 对脑组织造成损伤--报告

路透芝加哥2月25日（记者 Julie Steenhuysen） - 研究人员周四称，一例对死产婴儿的案例研究引发了寨卡病毒可能有能力对胎儿组织造成比之前想象更严重损伤的怀疑。该死产婴儿的母亲为巴西一名寨卡病毒感染者。

研究显示，该死产婴儿的脑部没有发育，即所谓的积水性无脑畸形（hydranencephaly）。该死产婴儿的身体其他部位亦有异常的积水。

该案例研究报告发布在《公共科学图书馆·被忽视的热带病》（PLOS Neglected Tropical Diseases）期刊上，为首个将寨卡病毒与中枢神经系统以外胎儿组织损伤联系在一起的研究。

到目前为止，与寨卡病毒有关的出生缺陷几乎都发生在巴西，而且主要与小头症有关联。

巴西已经确诊逾580例小头症，该国目前正在对逾4,100例疑似病例进行调查。

该研究由耶鲁大学热带疾病学教授Albert Ko和巴西Roberto Santos General Hospital的Ant?nio Raimundo de Almeida牵头进行。

Ko称，由于研究结果仅基于一例病例，因此不能一概而论，但非常不同寻常。（完）