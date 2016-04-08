圣卢西亚出现两例本地感染寨卡病毒病例

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透圣卢西亚卡斯特里4月7日（记者 Sarah Peter） - 圣卢西亚卫生部周四称，该国一名男性和一名女性在本地感染寨卡病毒。这是该国首次出现寨卡病毒感染病例。
该部在新闻发布会上称，加勒比公共卫生机构（CARPHA）已确诊了上述病例，并称两位感染患者近期不曾前往出现寨卡疫情的国家。
“我们已经加强了卫生系统内部的监测力度，以确保及时诊断。”圣卢西亚卫生部官员Sharon Belmar George称。“到目前为止，岛上有两例寨卡病毒感染病例。”
寨卡疫情影响到拉丁美洲和加勒比海国家的大部分地区，巴西则是重灾区。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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