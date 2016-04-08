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时事要闻 | 2016年 4月 8日 星期五 10:26 BJT

圣卢西亚出现两例本地感染寨卡病毒病例

路透圣卢西亚卡斯特里4月7日（记者 Sarah Peter） - 圣卢西亚卫生部周四称，该国一名男性和一名女性在本地感染寨卡病毒。这是该国首次出现寨卡病毒感染病例。

该部在新闻发布会上称，加勒比公共卫生机构（CARPHA）已确诊了上述病例，并称两位感染患者近期不曾前往出现寨卡疫情的国家。

“我们已经加强了卫生系统内部的监测力度，以确保及时诊断。”圣卢西亚卫生部官员Sharon Belmar George称。“到目前为止，岛上有两例寨卡病毒感染病例。”

寨卡疫情影响到拉丁美洲和加勒比海国家的大部分地区，巴西则是重灾区。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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