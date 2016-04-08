圣卢西亚出现两例本地感染寨卡病毒病例

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马型运费走低
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣卢西亚卡斯特里4月7日 - 圣卢西亚卫生部周四称，该国一名男性和一名女性在本地感染寨卡病毒。这是该国首次出现寨卡病毒感染病例。
该部在新闻发布会上称，加勒比公共卫生机构（CARPHA）已确诊了上述病例，并称两位感染患者近期不曾前往出现寨卡疫情的国家。
“我们已经加强了卫生系统内部的监测力度，以确保及时诊断。”圣卢西亚卫生部官员Sharon Belmar George称。“到目前为止，岛上有两例寨卡病毒感染病例。”
寨卡疫情影响到拉丁美洲和加勒比海国家的大部分地区，巴西则是重灾区。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数 上扬41点，或2.79%，至1,509点。海岬型船舶日均获利上升153美元，报11,155美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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