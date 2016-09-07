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时事要闻 | 2016年 9月 7日 星期三 10:04 BJT

美国研究发现受感染老鼠眼泪中存在寨卡病毒

路透芝加哥9月6日 - 一项新的研究在感染了寨卡病毒的实验室老鼠眼睛及眼泪中发现了寨卡病毒的基因片段，从而提出一条可能导致人类感染的新途径。

“我们的研究发现，眼睛内可能存留寨卡病毒，”圣路易斯华盛顿大学的Michael Diamond博士称。

“我们需要考虑携带寨卡病毒的人群眼睛里是否存在有感染性的病毒，以及会持续多久。”

研究人员称根据他们的发现，寨卡病毒通过接触感染人群的眼泪传播的可能性有所上升，但表示这还需要证实。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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