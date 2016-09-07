美国研究发现受感染老鼠眼泪中存在寨卡病毒

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透芝加哥9月6日 - 一项新的研究在感染了寨卡病毒的实验室老鼠眼睛及眼泪中发现了寨卡病毒的基因片段，从而提出一条可能导致人类感染的新途径。
“我们的研究发现，眼睛内可能存留寨卡病毒，”圣路易斯华盛顿大学的Michael Diamond博士称。
“我们需要考虑携带寨卡病毒的人群眼睛里是否存在有感染性的病毒，以及会持续多久。”
研究人员称根据他们的发现，寨卡病毒通过接触感染人群的眼泪传播的可能性有所上升，但表示这还需要证实。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。