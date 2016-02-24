美国医院宣称研制出针对寨卡病毒的快速检测试剂

路透得克萨斯州奥斯汀2月23日 （记者 Jon Herskovitz） - 美国得克萨斯州两家大型医院周二称已研制出全美首款针对寨卡病毒的医院内快速检测试剂，可在数小时内得出结果。

得克萨斯州儿童医院（Texas Children’s Hospital）与休斯敦美以美医院（Houston Methodist Hospital）发表声明称，他们研发的试剂可检测到寨卡病毒的基因成分，这可加速寨卡病例诊断与治疗。

“考虑到美国出现更多与旅行有关的寨卡病例，以及春夏之际人们接触蚊虫的可能性增多，我们必须为寨卡检测需求大量增加做好准备，”得州儿童医院首席病理学家兼寨卡检测试剂研发小组负责人James Versalovic表示。

该试剂旨在缩短检测时间，其他检测方式可能需要数天甚至数星期。寨卡检测通常由配备相应设备的州健康机构或者联邦机构进行，如美国疾病控制与预防中心（CDC）。

目前该试剂仅在这两家医院供应，但研究人员计划将试剂推广至更多医院。（完）