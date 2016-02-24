美国医院宣称研制出针对寨卡病毒的快速检测试剂

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透得克萨斯州奥斯汀2月23日 - 美国得克萨斯州两家大型医院周二称已研制出全美首款针对寨卡病毒的医院内快速检测试剂，可在数小时内得出结果。
得克萨斯州儿童医院（Texas Children’s Hospital）与休斯敦美以美医院（Houston Methodist Hospital）发表声明称，他们研发的试剂可检测到寨卡病毒的基因成分，这可加速寨卡病例诊断与治疗。
“考虑到美国出现更多与旅行有关的寨卡病例，以及春夏之际人们接触蚊虫的可能性增多，我们必须为寨卡检测需求大量增加做好准备，”得州儿童医院首席病理学家兼寨卡检测试剂研发小组负责人James Versalovic表示。
该试剂旨在缩短检测时间，其他检测方式可能需要数天甚至数星期。寨卡检测通常由配备相应设备的州健康机构或者联邦机构进行，如美国疾病控制与预防中心（CDC）。
目前该试剂仅在这两家医院供应，但研究人员计划将试剂推广至更多医院。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑