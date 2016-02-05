汤加宣布爆发寨卡疫情 5人确诊259人疑似感染

路透悉尼2月5日 （记者 Matt Siegel） - 南太平洋岛国汤加首席医疗官周五称，汤加已经宣布爆发寨卡疫情。此前汤加确认五宗寨卡病例，另有259宗疑似病例。

汤加首席医疗官Reynold Ofanoa博士称，自年初以来患有急性发热与皮疹的病人数量急剧增多，官员们因此产生了怀疑。

“我们怀疑可能爆发了寨卡、登革热或者基孔肯雅病，”他对路透表示。“所以我们将血液标本送往海外检测，当我们得到结果时，它显示我们可以确认寨卡病毒血检呈阳性。”

Ofanoa称，汤加此前从未有过确认的寨卡病例，所以病毒可能是一名寨卡感染者带入并通过蚊子传播的。

“我认为这是汤加首次出现病例，所以病毒肯定是从海外传入。”

Ofanoa称，尚无立即出台出入境旅游限制措施的计划。