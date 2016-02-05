汤加宣布爆发寨卡疫情 5人确诊259人疑似感染

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Matt Siegel
路透悉尼2月5日 - 南太平洋岛国汤加(东加王国)首席医疗官周五称，汤加已经宣布爆发寨卡疫情。此前汤加确认五宗寨卡病例，另有259宗疑似病例。
汤加首席医疗官Reynold Ofanoa博士称，自年初以来患有急性发热与皮疹的病人数量急剧增多，官员们因此产生了怀疑。
“我们怀疑可能爆发了寨卡、登革热或者基孔肯雅病，”他对路透表示。“所以我们将血液标本送往海外检测，当我们得到结果时，它显示我们可以确认寨卡病毒血检呈阳性。”
Ofanoa称，汤加此前从未有过确认的寨卡病例，所以病毒可能是一名寨卡感染者带入并通过蚊子传播的。
“我认为这是汤加首次出现病例，所以病毒肯定是从海外传入。”
Ofanoa称，尚无立即出台出入境旅游限制措施的计划。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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