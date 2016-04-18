美国官员称美国可能爆发本土寨卡疫情

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿4月17日（记者 Diane Bartz） - 美国国家过敏症及传染病研究所（NIAID）主任弗契（Anthony Fauci）周日称，美国可能爆发本土寨卡疫情。
美国已有逾350例输入性寨卡感染病例，尚无确诊的本土感染病例。弗契称，这种情况可能发生改变。
“我们可能会看到本地（感染）的疫情。”他在《福克斯周日新闻》（Fox News Sunday）节目中称。
寨卡疫情已遍及美洲多个国家，专家认为寨卡病毒与数千例新生儿小头症有关联。世界卫生组织已于2月宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。
弗契称，预计美国国内会有人被蚊子叮咬后感染寨卡病毒，但预计因此而出现明显患病症状的人不会很多。
“如果出现一些这样的情况，没什么好奇怪的。”他说。“最多数十例。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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