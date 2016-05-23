美国报告279例孕妇感染寨卡病例 奥巴马敦促国会增拨资金

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透纽约/华盛顿5月20日（记者 Ransdell Pierson/Roberta Rampton） - 美国卫生官员称，美国本土及海外属地共279名孕妇经检测感染了寨卡病毒，总统奥巴马再次要求国会增拨资金用于应对寨卡疫情。
奥巴马希望国会拨款近19亿美元资金，用于研发疫苗、加快病情诊断以及开发新的灭蚊手段。
他在白宫会见高级卫生官员后告诉记者：“我们必须赶紧行动起来。”
“这必须在未来几周内完成，这样才能让美国民众相信我们在应对此事。”
美国疾控中心称，寨卡病毒检验呈阳性的包括美国本土157名孕妇以及海外属地的122名孕妇，海外属地病例集中于波多黎各。
这较之前报告的病例数量急剧跳升，之前报告美国本土病例48例，海外属地65例。
美国参议院已承诺划拨11亿美元用于应对寨卡疫情；众议院则表决通过划拨6.221亿美元资金，这主要通过削减埃博拉项目的资金来实现。
奥巴马称，这两项计划都不够。白宫称，奥巴马将否决众议院的计划。
“如果我现在是有家庭的年轻人，或是正考虑组建家庭的人，这正是我希望购买的一份保险。”奥巴马说道。他敦促美国民众要求国会增拨资金。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。