美国报告279例孕妇感染寨卡病例 奥巴马敦促国会增拨资金

路透纽约/华盛顿5月20日（记者 Ransdell Pierson/Roberta Rampton） - 美国卫生官员称，美国本土及海外属地共279名孕妇经检测感染了寨卡病毒，总统奥巴马再次要求国会增拨资金用于应对寨卡疫情。

奥巴马希望国会拨款近19亿美元资金，用于研发疫苗、加快病情诊断以及开发新的灭蚊手段。

他在白宫会见高级卫生官员后告诉记者：“我们必须赶紧行动起来。”

“这必须在未来几周内完成，这样才能让美国民众相信我们在应对此事。”

美国疾控中心称，寨卡病毒检验呈阳性的包括美国本土157名孕妇以及海外属地的122名孕妇，海外属地病例集中于波多黎各。

这较之前报告的病例数量急剧跳升，之前报告美国本土病例48例，海外属地65例。

美国参议院已承诺划拨11亿美元用于应对寨卡疫情；众议院则表决通过划拨6.221亿美元资金，这主要通过削减埃博拉项目的资金来实现。

奥巴马称，这两项计划都不够。白宫称，奥巴马将否决众议院的计划。

“如果我现在是有家庭的年轻人，或是正考虑组建家庭的人，这正是我希望购买的一份保险。”奥巴马说道。他敦促美国民众要求国会增拨资金。（完）