奥巴马呼吁加紧对寨卡病毒进行研究

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥/华盛顿1月27日（记者 Julie Steenhuysen/Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周二呼吁加快测试、疫苗及治疗方面的研发速度，以对抗由蚊子传播的寨卡病毒。寨卡病毒与出生缺陷有关联，在天气较暖和的月份可能会向美国扩撒。
美国卫生部门官员正加紧努力，研究感染该病毒与出生缺陷之间的关联。他们称，近期的一项研究估计，该病毒可能扩撒到60%美国民众生活的地区。
周二，美国负责卫生和国家安全事务的高官就寨卡病毒可能出现的扩撒向奥巴马做了简单介绍。
“总统强调了加快研发努力的必要性，以便能更好的诊断测试，研发出疫苗和治疗方法，确保所有美国人知道关于寨卡病毒的信息，知道他们可以采取的措施，以更好保护自身免受传染。”白宫在声明中称。
巴西数千名婴儿的脑损伤或与寨卡病毒有关，目前没有对抗该病毒的疫苗和治疗方法。
世界卫生组织（WHO）周一称，寨卡病毒可能蔓延至除加拿大和智利之外的所有美洲国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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