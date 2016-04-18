美国官员称美国可能爆发本土寨卡疫情

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月17日 - 美国国家过敏症及传染病研究所（NIAID）主任弗契（Anthony Fauci）周日称，美国可能爆发本土寨卡疫情。

美国已有逾350例输入性寨卡感染病例，尚无确诊的本土感染病例。弗契称，这种情况可能发生改变。

“我们可能会看到本地（感染）的疫情。”他在《福克斯周日新闻》（Fox News Sunday）节目中称。

寨卡疫情已遍及美洲多个国家，专家认为寨卡病毒与数千例新生儿小头症有关联。世界卫生组织已于2月宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。

弗契称，预计美国国内会有人被蚊子叮咬后感染寨卡病毒，但预计因此而出现明显患病症状的人不会很多。

“如果出现一些这样的情况，没什么好奇怪的。”他说。“最多数十例。”(完)