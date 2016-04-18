美国官员称美国可能爆发本土寨卡疫情

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月17日 - 美国国家过敏症及传染病研究所（NIAID）主任弗契（Anthony Fauci）周日称，美国可能爆发本土寨卡疫情。
美国已有逾350例输入性寨卡感染病例，尚无确诊的本土感染病例。弗契称，这种情况可能发生改变。
“我们可能会看到本地（感染）的疫情。”他在《福克斯周日新闻》（Fox News Sunday）节目中称。
寨卡疫情已遍及美洲多个国家，专家认为寨卡病毒与数千例新生儿小头症有关联。世界卫生组织已于2月宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。
弗契称，预计美国国内会有人被蚊子叮咬后感染寨卡病毒，但预计因此而出现明显患病症状的人不会很多。
“如果出现一些这样的情况，没什么好奇怪的。”他说。“最多数十例。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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美国能源资料协会(EIA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选