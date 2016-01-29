专访：美加科学家年底前可能推出供应急使用的寨卡病毒疫苗（更新版）

（新增有关疫苗的细节和评论）

路透马尼托巴省温尼伯1月28日 （记者 Rod Nickel） - 美国和加拿大联合科学家团队的一名首席科学家盖瑞·科宾格（Gary Kobinger）周四称，联合团队正在开发的寨卡病毒疫苗可能在年底前投入应急使用。这远早于美国官员估计的时间。

科宾格接受路透采访称，可能最早在8月开始疫苗的第一阶段人体安全性测试。若取得成功，疫苗将可用于应对10月或者11月可能发生的突发公共卫生事件。

“首先要为最坏情形作准备，”科宾格表示。“这种疫苗容易生产，可以在极短时间内提升到非常高的水平。”科宾格没有说疫苗何时可供广泛使用。他曾帮助开发一款试验性疫苗，在几内亚抗击埃博拉病毒的行动中获得成功。

美国官员周四称，美国有两款寨卡病毒候选疫苗，或在年底前开始人体临床试验，但可供广泛使用的疫苗或需数年时间。

美加联合团队成员包括宾夕法尼亚大学，由科学家大卫·韦纳（David Weiner）领衔；拉瓦尔大学，由科宾格领衔；以及Inovio Pharmaceuticals Inc(INO.O)和韩国的GeneOne Life Science。

Inovio首席执行官Joseph Kim称，年底前研发出疫苗的计划具有挑战性，但有可能实现。

“我认为这会是首个进行人体试验的疫苗。我们认为我们在寨卡病毒疫苗研发中处于领先位置，”他接受采访时称。

其他候选疫苗的进展似乎较为缓慢。（完）